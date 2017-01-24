В Новосибирске начала вещание новая радиостанция

В Новосибирске начала вещание новая радиостанция

Церемония запуска вещания радио «МИР» прошла в 12:00 в правительстве области.


«Сегодня, открывая вещание, мы тем самым заканчиваем покрытие все Сибирского федерального округа. И приятно, что это происходит, во-первых, в год юбилея области, в столице Сибири — Новосибирске. То есть больше уже "белых пятен" для радио "МИР" на территории СФО не осталось», — сказал председатель межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «МИР» Радик Батыршин.


«Важно, что радио "МИР" продолжит те традиции радийной журналистки, когда звучат приятные, лучшие мелодии 90-х, 2000-х годов, когда есть возможность послать поздравление, какие-то добрые слова. А самое главное, что те добрые чувства, которыми живут все люди, которые в то время жили в рамках одной большой страны», — отметил губернатор Владимир Городецкий.


Информационные выпуски выходят в эфире радио «МИР» каждый час. Представлены также образовательные, литературно-художественные программы, ток-шоу, сообщает МТРК «Мир».


Новосибирск стал 60-м городом России, где начала вещание радиостанция, отмечается на сайте МТРК. 


Одна из последних радиостанций, которая приступила к вещанию в Новосибирске в последние годы — это «Милицейская волна» на частоте 94,2 FM.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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