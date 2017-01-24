Коммерсанты включились в уборку улиц и вывезли 112 тысяч кубометров снега

​​С начала зимы новосибирские дорожники вывезли из города 2 млн 148 тыс. куб. м снега, помогать городу активно взялись заводы и магазины.





«Всего с начала зимнего периода с улично-дорожной сети вывезено 2,14 млн куб. м снега, в том числе: силами ДЭУ — 1 806 тыс. куб. м, подрядными организациями районных администраций — 212, 7 тыс. куб. м», — отчитался 24 января департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.







За сутки работники ДЭУ и подрядчики вывезли с улиц 23,8 тыс. куб. м снега, а на дороги высыпали 382 т песко-соляной смеси. Всего дорожники работали на 555 машинах, 106 из них — привлеченные самосвалы.







По данным департамента транспорта, на прошедшей неделе убирать и вывозить снег из города помогали «СИБЭКО», «НАЗ им. В.П. Чкалова», завод «ЖБИ-2», «Восточные электросети», «Электроагрегат», «Новосибирский завод радиодеталей "Оксид"», «Новосибирский инструментальный завод», «Октябрьский рынок», завод «ЭлСИБ», ТК «Лента», «Леруа Мерлен Восток», «Мария-Ра», ТЦ «Мегас» и другие организации. Работали они почти во всех районах, кроме Заельцовского, Советского и Первомайского.







Всего сторонние организации с муниципальных дорог и тротуаров вывезли почти 112 тыс. куб. м снега. Больше всего снега вывезли из Ленинского района — с Троллейной, Блюхера, Покрышкина, Котовского, пр. Карла Маркса, всего 68,2 тыс. куб. м.







В Центральном районе снег вывозили с Серебренниковской, Фрунзе, Советской, Урицкого, в Дзержинском районе — с Гоголя, Трикотажной, Островского, в Октябрьском — с ул. Восход, Бориса Богаткова, Кирова, Большевистской, в Калининском — с Объединения, Богдана Хмельницкого, Танковой, в Кировском — с Мира, Оловозаводской, Сибиряков-Гвардейцев.







За зиму магазины и различные предприятия с закрепленных территорий и парковочных карманов вывезли 17 401 куб. м снега, больше всего из Октябрьского, Дзержинского и Первомайского районов.







Ранее городские власти выделили каждому району дополнительные деньги на очистку улиц и вывоз снега, чтобы избежать сильного паводка.

