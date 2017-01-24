Чиновники отказались вывозить мусор с берега Оби до тех пор, пока не найдут виновника

​​Администрация Кировского района Новосибирска не спешит вывозить строительный мусор с берега Оби — сообщения о вывозе оказались преждевременными.





«Они только ищут виноватого, территория у них на контроле. Пока они не найдут виновного — они не будут вывозить», — рассказали в пресс-центре мэрии, добавив, что если поиск затянется, тогда администрация будет нанимать подрядчика для вывоза.







Сегодня утром в пресс-центре мэрии Новосибирска, по информации отдела РАТИ, сообщили, что администрация уже начала вывоз мусора. Однако после оказалось, что это заявление ошибочно — в РАТИ пресс-центру мэрии опровергли вывоз.







Про ситуацию с мусором на берегу Оби, который появился недалеко от ЖК «Белые росы», на прошлой неделе рассказала жительница ВАСХНИЛа Яна Ковальченко.







«Туда КамАЗы привозят строительный мусор. Мы это заметили второго января — поехали жарить шашлыки. КамАЗы один за одним туда мотаются: пять машин проехало, проходит какое-то время, они опять едут. Они разбили, мало того, дорогу, хотя ее трактор чистит. Когда мой муж подошел и спросил: "На основании чего вы возите сюда мусор?", они промолчали и уехали», — говорила на прошлой неделе Яна. Она добавила, что строительную компанию, которая свозит туда мусор, водители тоже не назвали.







После этого 18 января администрация района выехала на место происшествия и начала проверку.







Затем оказалось, что Рыбнадзор уже штрафовал одного из камазистов за вывоз мусора. Однако специалисты ведомства не выяснили, кто заплатил мужчине деньги за работу и откуда он вез мусор.









