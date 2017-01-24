На крупном заводе началась забастовка: зарплату не платят с июля

На крупном заводе началась забастовка: зарплату не платят с июля

Работники новосибирского завода «Техсталь» объявили забастовку из-за долгов по зарплате — ситуацией занялись следователи.


Забастовка на предприятии началась в понедельник, 23 января, — это подтвердили корреспонденту НГС.НОВОСТИ несколько сотрудников компании.  «Мы написали заявление, что не приступим к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате», — рассказала НГС.НОВОСТИ крановщица Ирина Кочкина, которая накануне также выступала в телесюжете.


По словам крановщицы, зарплату на предприятии начали задерживать еще в июле 2016 года.


Сначала начались перебои с черной зарплатой, потом задержки коснулись и белой. «В октябре нам последний раз, по-моему, перевели на карту — кому какую сумму, и потом давали наличкой в цехе: то 10 тыс., два раза по 5 тыс. давали. Потом еще перед Новым годом перевели на карту <…> У меня с июля по декабрь месяц — долг 36 тыс. за предприятием. Но это у меня маленький долг <…>, некоторым людям и по 70, и 80, и по 105 тыс. должны. <...> Когда будут отдавать — неизвестно», — описала ситуацию работница предприятия.


В свою очередь, генеральный директор ООО «Монтажно-подрядная организация "Техсталь"» Олег Михайлов информацию о забастовке не подтвердил. По его версии, на предприятии действительно начались волнения, но они связаны с тем, что работников принудительно отправили в административный отпуск.


«Их просто отправили в административный отпуск, они не хотят этого — вот и все. <…> Сейчас я, к сожалению, занят, у меня тут Следственный комитет, я с ними сейчас разговариваю… Зарплата полностью вчера выплачена, сейчас вот разбираются, потом узнаете. Ладно, до свидания», — заявил Олег Михайлов и положил трубку.


При этом два работника предприятия, с которыми удалось пообщаться корреспонденту НГС.НОВОСТИ, утверждают, что никаких заявлений об административном отпуске они не подписывали, а долг им вчера никто так и не выдал.


«Кому он выплатил — не знаю. По крайней мере, мы как вчера уехали — и все, и никуда мы не ездили, ни за какими деньгами», — пояснила Ирина Кочкина.


По ее словам, сегодня забастовка продолжилась, некоторые заводчане пришли на смену, но работать категорически отказались. «У меня подруга туда ездила. Она говорит, ходил там какой-то (не знаю, кто он там), уговаривал, чтобы начали работать. Никто работать не начал, все обратно развернулись, ушли домой», — описала ситуацию крановщица.


Начальник малярного участка Людмила Дудкина подтвердила, что ее коллеги бастуют, и добавила, что в ситуации на предприятии начали разбираться следователи.


В СУ СК России по Новосибирской области подтвердили, что ведомство занимается ситуацией на «Техстали». «Следователем изымается необходимая документация, опрашивается руководство предприятия и, соответственно, работники», — сообщила старший помощник руководителя управления Анастасия Кулешова.


Завод «Техсталь» работает на ул. 2-я Станционная, 30. По данным «СПАРК-Интерфакс», по этому адресу зарегистрировано несколько компаний из группы «Техсталь», в том числе обанкротившиеся ООО «Техсталь» и ООО «ТСТ», а также действующие ООО «Торговый дом "Техсталь"» и ООО «ТС-Метиз». 


Совладельцем всех 4 компаний числится Игорь Коньков — отец подростка, который в 2015 году убил 16-летнюю школьницу Карину Залесову. Также ранее Игорь Коньков руководил и владел компанией «Завод металлоконструкций "Техсталь"», которая зарегистрирована по этому же адресу.  В июле 2013 года Коньков также стал владельцем ООО «МПО "Техсталь"» — ему принадлежали 100 % доли в уставном капитале, позже его доля снизилась до 50 %, сейчас в числе совладельцев компании Игоря Конькова уже нет.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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