Москвичи выпустили детский путеводитель по Новосибирску с соболем Семеном

На этой неделе в магазине «Плиний Старший» начали продавать путеводитель «Новосибирск для детей», изданный крупным российским издательством «Эксмо».











Книга вышла в серии «Детские путеводители». Кроме Новосибирска серия знакомит детей с Москвой, Петербургом и Казанью, также в нее входят «Крым для детей», «Европа для детей» и «Мир для детей».







Путеводитель рассчитан на детей 6–12 лет. Аннотация на обложке обещает «увлекательное путешествие по главному городу необъятной Сибири».





Главный герой путеводителя — мальчик Мишка, которому ночью является «пушистый незнакомец», «гербовый соболь Семён, щитоносец, потомок древнего рода сибирских соболей» и устраивает ему экскурсию по Новосибирску.





Экскурсия включает рассказ об истории города, основных достопримечательностях (среди них — метро, театры, часовня на Красном проспекте, Дом под часами, Академгородок и др.) и интерактивные задания вроде «проложить путь по карте Новосибирска».

















В путеводителе есть и новые или ставшие известными в последнее время новосибирские объекты — Бугринский мост, новый главный корпус НГУ, а также выводившиеся несколько десятилетий, но прославившиеся несколько лет назад одомашненные лисы из Института цитологии и генетики СО РАН.





Есть и неточности — например, не играющий особой роли в новосибирской культурной жизни в последнее время кинотеатр им. Маяковского авторы путеводителя особо выделяют как место, «где часто проводятся концерты известных музыкантов и творческие встречи с известным актерами».





В магазине «Плиний Старший» книга (128 страниц, твердая обложка, цветная печать) стоит 740 руб.; с учетом скидки на новинки 30 % — 518 руб.







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