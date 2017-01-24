На льду водохранилища нашли мертвого мужчину

Под Новосибирском на льду Обского водохранилища нашли труп мужчины — он умер из-за переохлаждения.





«Некриминальная смерть, судя по всему, переохлаждение. Нашли тело в Искитимском районе», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Погибшим оказался 77-летний Саввелий Белоногов. Мужчину объявили в розыск 22 января. Его искали полицейские, родственники и волонтеры. Было известно, что Саввелия последний раз видели днем 21 января в районе рынка «Левобережный» в Кировском районе города, рассказали в поисковом отряде «Маяк».





По информации достоверного источника, Саввелий сел не на тот автобус и уехал в село Ленинское Новосибирского района. Здесь он вышел на лед водохранилища и направился в сторону правого берега. Тело мужчины обнаружили рыбаки на льду. Они вызвали полицию и спасателей.







В конце декабря прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали о 71-летней женщине, которая заблудилась на льду Оби между Коммунальным и Бугринским мостами. Она попыталась перейти реку в нужном ей направлении, но не смогла, выбилась из сил и упала. Ее заметили горожане и вызвали спасателей.