Редкую иномарку выбросило из двойной колеи во встречное авто

Редкую иномарку выбросило из двойной колеи во встречное авто (фото)

Сегодня утром седан «Вортекс» вылетел из колеи и врезался в «Ниссан» на дороге в Советском районе Новосибирска — очевидцы говорят, что обычную снежную колею здесь усугубляет колея в асфальте.


Авария произошла в 9:45 на автодороге Академгородок – Кольцово. «Участники ДТП двигались по ул. Иванова навстречу друг другу: Nissan AD — со стороны Академгородка, китайский седан Vortex — со стороны Кольцово. В районе гаражей по адресу ул. Иванова, 50 водитель "китайца" не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило из колеи на "встречку", где она столкнулась с "Ниссаном"», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


После столкновения «Вортекс» развернуло поперек дороги, а «Ниссан» оказался в сугробе.


Редкую иномарку выбросило из двойной колеи во встречное авто (фото)


Редкую иномарку выбросило из двойной колеи во встречное авто (фото)


По словам аварийного комиссара, работающего с «Автоспасам», колея на дороге «присутствует не только из-за снега, но и в самом асфальтовом покрытии».


Аварии на дорогах с колеей в Новосибирске происходят регулярно. Недавно на ул. Красина из-за колеи иномарка перевернулась на крышу, а на ул. Бронной Nissan Bluebird вылетел на «встречку», собрал две машины и угодил в сугроб.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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