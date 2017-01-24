Редкую иномарку выбросило из двойной колеи во встречное авто

Сегодня утром седан «Вортекс» вылетел из колеи и врезался в «Ниссан» на дороге в Советском районе Новосибирска — очевидцы говорят, что обычную снежную колею здесь усугубляет колея в асфальте.





Авария произошла в 9:45 на автодороге Академгородок – Кольцово. «Участники ДТП двигались по ул. Иванова навстречу друг другу: Nissan AD — со стороны Академгородка, китайский седан Vortex — со стороны Кольцово. В районе гаражей по адресу ул. Иванова, 50 водитель "китайца" не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило из колеи на "встречку", где она столкнулась с "Ниссаном"», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».







После столкновения «Вортекс» развернуло поперек дороги, а «Ниссан» оказался в сугробе.















По словам аварийного комиссара, работающего с «Автоспасам», колея на дороге «присутствует не только из-за снега, но и в самом асфальтовом покрытии».







Аварии на дорогах с колеей в Новосибирске происходят регулярно. Недавно на ул. Красина из-за колеи иномарка перевернулась на крышу, а на ул. Бронной Nissan Bluebird вылетел на «встречку», собрал две машины и угодил в сугроб.

