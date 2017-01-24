Правительство одобрило увеличение штрафов для водителей, не пропускающих пешеходов
23 января комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому увеличиваются штрафы за отказ уступить дорогу пешеходу или велосипедисту.
Сейчас этот штраф составляет 1500 руб.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.18 КоАП, установив санкцию за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении,
в виде административного штрафа в размере от 1500 руб. до 2500 руб.»,
— отмечается в сообщении Правительства РФ. Теперь законопроект рассмотрят на заседании правительства.
Необходимость такого решения подтверждается тем, что растет число ДТП на пешеходных переходах, говорится в сообщении.
По последней информации ГИБДД по Новосибирской области, за январь-ноябрь 2016 года в регионе случилось 309 ДТП на пешеходных переходах, это на 7,3 % больше, чем за тот же период 2015 года. В этих авариях 14 человек погибли, 306 получили травмы.
В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, как за один вечер водители сбили трех пешеходов, двое из них шли по переходу.
Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой