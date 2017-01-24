Владелец сети магазинов пообещал почистить снег во дворах своих покупателей

​





Сеть новосибирских магазинов напитков запустила акцию «Помоги мэру», выставив в качестве приза в рекламном розыгрыше услуги работы трактора-снегоочистителя.





Как рассказал собственник сети «ПЭТ&BEER» Александр Баринов, взявшись за проведение обычного рекламного розыгрыша (когда покупатели заполняют купоны и могут выиграть какой-то приз), он решил вместо того, чтобы дарить покупателям собственную продукцию или какие-то другие подарки, оплатить работу трактора-снегоочистителя. Победитель получит сертификат на оплату трех часов работы техники, занявшие второе и третье места — по два часа.





«Один из магазинов нашей сети находится на ул. Кошурникова. Мы постоянно сталкиваемся с проблемой уборки снега. Снежные завалы приносят массу неудобств нам и нашим посетителям. Порой приходится преодолевать настоящие суворовские Альпы. Мы помогли себе. Однако снежная проблема — общая для микрорайона. Поэтому своей инициативой мы хотели помочь соседям», — пояснил предприниматель.







Услуги по вывозу снега, правда, в сертификат не включены, этим жителям придется заняться самостоятельно. Или все же дождаться, когда это сделает управляющая компания.







Это не первый случай, когда жители города берутся за уборку снега с улиц города самостоятельно. На прошлой неделе жители Плющихинского микрорайона Новосибирска наняли технику за свой счет, чтобы убрать огромный сугроб на перекрестке ул. Высоцкого и Волочаевская.

