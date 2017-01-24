Крупнейшее издательство за Уралом продают за 890 миллионов

Крупнейшее издательство за Уралом продают за 890 миллионов

​Росимущество выставило на продажу 100 % акций новосибирского издательства «Советская Сибирь» — крупнейшую за Уралом типографию продадут 30 марта.


Организатор торгов — Российский аукционный дом. Объявило Росимущество о продаже 100 % акций издательства в конце прошлого года, итоги аукциона планируется подвести 30 марта. По документам, опубликованным на сайте Росимущества, начальная стоимость пакета 1 млн 770 тыс. 054 обыкновенных именных акций — 890 млн руб. Шаг аукциона оценивается в 500 тыс.


Сейчас в издательстве, существующем с 1923 года, работает 357 человек. Общество использует 8 земельных участков в Новосибирске и Омске общей стоимостью 179 млн руб. и 23 земельных участка, на которых стоят склады и цеха.


По данным «Советской Сибири», в 2015 году доля издательства на полиграфическом рынке Западной Сибири составляла 5 %, при этом в сегменте печати газет и журналов — 30 %, книг — около 40 %, упаковки — 5 %. Выручка издательства в 2015 году превысила 1 млрд руб.


О планах продажи издательства летом 2016 года говорил глава территориального управления Росимущества по НСО Олег Галлямов. Участники рынка говорили, что смена собственника не окажет влияния на конкурентную ситуацию — это возможно лишь в том случае, если новый собственник решит поменять профильную деятельность предприятия, писал «КоммерсантЪ».


Также Росимущество продает издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» в Екатеринбурге за 488 млн руб.


Не так давно в Новосибирске объявили о продаже стадиона СКА в Октябрьском районе.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС

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