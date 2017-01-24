​Новосибирский дельфинарий начал набор желающих поплавать с дельфинами

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске открыл предварительную запись на услугу плавания с дельфинами.







Сеанс плавания будет стоить от 5 тыс. руб. «Пока изучаем интерес аудитории, просим заполнить анкеты и ознакомиться со специальными ограничениями. Потому что с дельфином — это не то же самое, что с уточкой резиновой поплавать», — сообщили в центре океанографии сегодня, 24 января.





Сегодня же в официальной группе дельфинария «ВКонтакте» появилась анкета для желающих поплавать с дельфинами.







Как следует из опубликованного в группе предупреждения, к дельфинам не допустят детей до 5 лет, дети старше 5 лет попадут в бассейн только в сопровождении взрослых, причем заплатить придется за обоих. Пенсионерам старше 70 лет придется дополнительно согласовывать свое участие со старшим тренером. Детям и взрослым выдадут спасательные жилеты. «При контакте с животными не разрешается царапаться, кусаться и причинять какой-либо вред здоровью животных», — предупреждают организаторы.







Дата начала сеансов пока не известна, а сама «Дельфиния» находится в санитарном отпуске до февраля.

