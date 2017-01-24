За «новосибирским Хатико» приехала хозяйка на зеленой «Оке» 

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​Хозяйка «новосибирского Хатико» нашлась — оказывается, пес потерялся два дня назад, а его поиски были безрезультатны.







«Женщина узнала из новостей, что собака ждет ее, приехала на зеленой "Оке" и забрала ее. Пес радостно бросился к ней. Хозяйка сказала, что пес убежал два дня назад, его искали и не могли найти», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома № 106 в Краснообске Жанна Лагунова.







Жители Краснообска увидели пса, похожего на восточноевропейскую овчарку, утром в воскресенье, 22 января. Кобель сидел и смотрел в сторону дороги. Когда к нему подходили люди, собака начинала волноваться и лаять, но при этом вела себя не агрессивно.





Жители близлежащих домов предположили, что пес потерялся и рассказали об этом редакции НГС.НОВОСТИ.





По словам Жанны, после публикации новости ей и ее супругу поступило больше 40 звонков от новосибирцев: «Люди интересовались судьбой собаки, спрашивали, куда можно приехать, некоторые просто предлагали свою помощь — ветеринар предлагала приехать и осмотреть, кинолог», — говорит Жанна.







Буквально за час до приезда хозяйки за псом приезжали еще два потенциальных хозяина, но собака не пошла ни к одному из них. Один из мужчин хотел подкупить пса мясом, чтобы он сел в машину, но попытка оказалась тщетной.









