​С берега Оби начали вывозить горы строительного мусора

Администрация Кировского района Новосибирска начала вывозить строительный мусор, который на берег Оби свезли КамАЗы.


С берега Оби начали вывозить горы строительного мусора (фото)


Об этом сообщили в пресс-центре мэрии, добавив, что администрация  по-прежнему ищет того, кто привез мусор к Оби.


Про ситуацию с мусором на берегу Оби, который появился недалеко от ЖК «Белые росы», на прошлой неделе рассказала жительница ВАСХНИЛа Яна Ковальченко.


«Туда КамАЗы привозят строительный мусор. Мы это заметили второго января — поехали жарить шашлыки. КамАЗы один за одним туда мотаются: пять машин проехало, проходит какое-то время, они опять едут. Они разбили, мало того, дорогу, хотя ее трактор чистит. Когда мой муж подошел и спросил: "На основании чего вы возите сюда мусор?", они промолчали и уехали », — говорила на прошлой неделе Яна. Она добавила, что строительную компанию, которая свозит туда мусор, водители тоже не назвали.


После этого 18 января администрация района выехала на место происшествия и начала проверку.


Затем оказалось, что Рыбнадзор уже штрафовал одного из камазистов за вывоз мусора. Однако специалисты ведомства не выяснили, кто заплатил мужчине деньги за работу и откуда он вез мусор. 



Елена Громкова
Фото и видео Яны Ковальченко

Прочтений: 5907
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено