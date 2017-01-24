​С берега Оби начали вывозить горы строительного мусора

Администрация Кировского района Новосибирска начала вывозить строительный мусор, который на берег Оби свезли КамАЗы.











Об этом сообщили в пресс-центре мэрии, добавив, что администрация по-прежнему ищет того, кто привез мусор к Оби.







Про ситуацию с мусором на берегу Оби, который появился недалеко от ЖК «Белые росы», на прошлой неделе рассказала жительница ВАСХНИЛа Яна Ковальченко.







«Туда КамАЗы привозят строительный мусор. Мы это заметили второго января — поехали жарить шашлыки. КамАЗы один за одним туда мотаются: пять машин проехало, проходит какое-то время, они опять едут. Они разбили, мало того, дорогу, хотя ее трактор чистит. Когда мой муж подошел и спросил: "На основании чего вы возите сюда мусор?", они промолчали и уехали », — говорила на прошлой неделе Яна. Она добавила, что строительную компанию, которая свозит туда мусор, водители тоже не назвали.







После этого 18 января администрация района выехала на место происшествия и начала проверку.







Затем оказалось, что Рыбнадзор уже штрафовал одного из камазистов за вывоз мусора. Однако специалисты ведомства не выяснили, кто заплатил мужчине деньги за работу и откуда он вез мусор.









