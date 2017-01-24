Новосибирцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку

В 2016 году рынок ипотечных кредитов в Новосибирской области показал заметный рост.





По сравнению с 2015 годом число ипотечных сделок выросло на 13 %. «Всего в прошедшем году зарегистрировано 62,8 тыс. ипотек», — сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.





В Росреестре уточнили, что только за декабрь 2016 года специалисты зарегистрировали в Новосибирской области около 8 тыс. сделок по ипотеке. Это на 17 % больше, чем в предыдущем декабре, когда новосибирцы взяли 6,9 тыс. ипотечных кредитов.







Вместе с тем Новосибирской области не удалось догнать показатели 2014 года. Тогда за весь год специалисты зарегистрировали в регионе 74 тыс. ипотечных сделок, т.е. на 17 % больше, чем в 2016 году, отмечают в Управлении Росреестра.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что в 2016 году розничный филиал банка ВТБ выдал новосибирцу рекордный ипотечный кредит на 8 млн руб., а Сбербанк — на 9,8 млн руб. А военные за год купили в ипотеку более 2,4 тыс. квартир в Новосибирске.