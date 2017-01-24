Новосибирцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку

Новосибирцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку

В 2016 году рынок ипотечных кредитов в Новосибирской области показал заметный рост.


По сравнению с 2015 годом число ипотечных сделок выросло на 13 %. «Всего в прошедшем году зарегистрировано 62,8 тыс. ипотек», — сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области. 


В Росреестре уточнили, что только за декабрь 2016 года специалисты зарегистрировали в Новосибирской области около 8 тыс. сделок по ипотеке. Это на 17 % больше, чем в предыдущем декабре, когда новосибирцы взяли 6,9 тыс. ипотечных кредитов.


Вместе с тем Новосибирской области не удалось догнать показатели 2014 года. Тогда за весь год специалисты зарегистрировали в регионе 74 тыс. ипотечных сделок, т.е. на 17 % больше, чем в 2016 году, отмечают в Управлении Росреестра.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что в 2016 году розничный филиал банка ВТБ выдал новосибирцу рекордный ипотечный кредит на 8 млн руб., а Сбербанк — на 9,8 млн руб. А военные за год купили в ипотеку более 2,4 тыс. квартир в Новосибирске.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

Прочтений: 3520
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (59)59
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено