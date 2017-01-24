Новосибирцы разлюбили «однешки» и заинтересовались «трешками» в центре  

Жители Новосибирска, присматривая себе квартиры в 2016 году, чаще всего обращали внимание на трехкомнатные квартиры в дорогих районах.







К такому выводу пришли специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU, которые проанализировали интерес горожан при покупке жилья.







«И на вторичном, и на первичном рынках больше всего просмотров, порядка 40 %, пришлось на трехкомнатные квартиры. На втором месте — "двушки", а однокомнатные квартиры оказались только на третьем месте: на них пришлось около 25 % просмотров.





Интерес к квартирам большей комнатности наметился в начале 2016 года, до этого на протяжении долгого времени "однешки" занимали первое место в доле просмотров»,





— отметили в пресс-службе N1.RU.







Руководитель пресс-службы Лидия Ратникова добавила, что рост интереса к квартирам большей площади говорит о том, что новосибирцы перестали инвестировать в недвижимость с целью сдачи в аренду, а ищут квартиры побольше, для себя и семьи.







В 2016 году абсолютным лидером по просмотрам на обоих рынках стал Центральный район, самый дорогой в городе по цене квадратного метра. На квартиры здесь пришлось 17 % от общей доли просмотров на вторичном рынке и 19 % на первичном. Кроме квартир в Центральном районе пользователи активно интересовались вторичным жильем в Железнодорожном и Заельцовском районах, а также новостройками в Советском и Дзержинском.





Прежде НГС писал, что по итогам года в Новосибирске ввели в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья — средняя площадь квартир выросла.