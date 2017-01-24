​Возле НГТУ собралась серьезная пробка в сторону Октябрьского моста 

Возле НГТУ собралась серьезная пробка в сторону Октябрьского моста  (схема)

Сегодня, 24 января, в утренний час пик самые серьезные пробки в Новосибирске — на «Студенческой», на ул. Большевистской и на пл. Труда, где случилось ДТП.


Напряженной, по данным сервиса Яндекс.Пробки, выглядит транспортная ситуация возле НГТУ. Транспорт в сторону Октябрьского моста движется со скоростью не более 5 км/ч. Также пробка сковала ул. Немировича-Данченко и ул. Блюхера.


На пл. Труда при выезде с ул. Ватутина произошло ДТП, из-за этого транспорт не может пробраться к Димитровскому мосту через проезд Энергетиков.


На правом берегу рекордсмен по длине — пробка на ул. Большевистская, которая растянулась от Бугринского моста в сторону Речного вокзала больше чем на 6 км. На Большевистской тоже не обошлось без утреннего ДТП. Кроме того, затруднен проезд в обоих направлениях по Каменской магистрали.


Общая ситуация с пробками, по данным на 8:50, оценивалась в 7 баллов. Вчера в утренний час пик тяжелая ситуация была на ул. Богдана Хмельницкого, скорость движения в потоке там упала до 7 км/ч. 

Анна Наумцева
Скриншот yandex.ru/maps

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