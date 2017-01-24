​Хоккей: «Сибирь» прервала серию поражений в матче с «Нефтехимиком» 

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выиграл у команды «Нефтехимик» на выездном матче в Нижнекамске со счетом 3:0.


Матч начался вчера, 23 января, в 23:00 по новосибирскому времени. Как сообщает сайт «Сибири», голкипер Денни Тейлор провел «сухой» матч, отразив 32 броска по своим воротам. Две шайбы «Нефтехимику» забросил Степан Санников (7-я и 45-я минуты), также на 37-й минуте отличился Адам Полашек.

Наши шайбы в ворота "Нефтехимика" 👏🏻👍🏻 #мыэтохксибирь #wearehcsibir #hcsibir #khl #hockey

Видео опубликовано ХК Сибирь (@hc_sibir)

По данным КХЛ, команда из Нижнекамска проиграла уже четвертый матч подряд, а «Сибирь» этой игрой прервала серию из трех проигранных матчей. Сейчас новосибирская команда расположилась на 9-м месте Восточной конференции.


Следующий матч «Сибирь» сыграет 25 января, ее соперником станет команда из Казани «Ак Барс».

Анна Наумцева
Видео instagram.com

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