Новосибирская художница выпустила открытки с влюбленным Куртом Кобейном

Новосибирская художница выпустила открытки с влюбленным Куртом Кобейном (фото)


​Художник-любитель Зинаида Кузнецова выпустила ко Дню влюбленных открытку с портретами музыкантов Курта Кобейна и его супруги Кортни Лав.


«Мне часто пишут люди, что им нравятся мои картины, и вот я решила сделать открытки, чтобы мои работы стали доступны в этом удобном формате. Решила сделать заранее — к 14 февраля и взять влюбленные пары музыкантов», — рассказала Зинаида Кузнецова, около 3 лет занимающаяся живописью и уже успевшая провести одну персональную выставку.


Первым рисунком, воплощенным в открытку, стал акварельный портрет лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна и его супруги Кортни Лав. Чуть позже будут выпущены открытки с Сержем Генсбуром и Брижит Бордо, а также с Эдит Пиаф и ее возлюбленным боксером Марселем Серданом.


Открытки выпущены в формате А6 (размер обычной почтовой карточки) небольшим тиражом в 100 штук и будут продаваться по 100 руб. в книжных магазинах «Перемен» и «Нет Not». Выполнены открытки в стиле вкладышей к известной жвачке Love is.


Необычный подарок ко Дню влюбленных в 2016 году сделали в гостинице «Азимут». В отелях этой сети в Москве, Сочи, Уфе, Владивостоке, Воронеже и Новосибирске 13 и 14 февраля зажглись огромные сердца, сложенные из окон.

Илья Калинин
Фото Зинаиды Кузнецовой

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