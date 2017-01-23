У груженой макулатурой фуры взорвались тормозные колодки

Сегодня в районе 19:30 часов в районе ул. Сибиряков-Гвардейцев недалеко от пожарной части у фуры DAF с макулатурой взорвались тормозные колодки.







«Фура двигалась от площади Сибиряков-Гвардейцев в сторону Кирова. Я ехал за ней. Вдруг слышу такое, как фугас взорвался. И осколки огненно-красные с кулак, с два — в разные стороны из-под фуры. Она метров, наверное, еще 20 проехала и остановилась. Может, хлопок [водитель фуры] услышал… Заклинил тормозной диск у среднего правого колеса, нагрелись колодки и от температуры, видать, попала вода, они взорвались — разлетелся тормозной диск вместе с барабаном. Он нагрелся до такой степени — аж лиловый был, но открытого огня не было», — рассказал очевидец Александр Ташлыков, остановившийся и сразу же подбежавший к фуре с огнетушителем.







Вместе с Александром раскаленный металл безуспешно пытались тушить еще два остановившихся водителя и сам шофер фуры.







«Мы все свои огнетушители спалили, а толку никакого — все бордовое, несет гарью и вот-вот загорится сама резина. Начали снегом закидывать баки, чтобы они не взорвались. Хорошо минут через 5 приехали пожарные и стали заливать все водой. Пар пошел, как в сауне. А фура была груженная макулатурой под самую завязку», — пояснил очевидец, добавив, что пожарные потушили фуру довольно быстро.







Александр объяснил, что сначала не раздумывая бросился тушить раскаленный металл, а уже когда подъехали пожарные и опасность миновала, решил снять происходящее на телефон.







Происшествия с фурами DAF НГС описывал в августе 2016 года, когда при повороте с фуры на внедорожник упал 3-тонный контейнер, и в феврале прошлого же года, когда DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой», в которой погибла пассажирка.

