Летевший в Самару из Таиланда Boeing сел в «Толмачёво» из-за неисправности

Летевший в Самару из Таиланда Boeing сел в «Толмачёво» из-за неисправности

Из-за неисправности на борту Boeing 757-200 авиакомпании AZUR Air совершил посадку в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Информацию об этом НГС.НОВОСТИ подтвердила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.


«После того, как самолет был отправлен из аэропорта Пхукета, на взлетно-посадочной полосе аэропортовыми службами были обнаружены фрагменты», — рассказала Оксана Горбунова, уточнив, что после этого инцидента все отправленные из тайского аэропорта самолеты получили предупреждение о возможных неисправностях. Самолет сел в «Толмачёво» около 15:55 по местному времени. По данным источника НГС.НОВОСТИ, в аэропорту Новосибирска, речь идет о разрушении верхнего слоя покрышки шасси.


Представитель авиакомпании подтвердил НГС.НОВОСТИ, что на борту была обнаружена неисправность, но подчеркнул, что посадка прошла в штатном режиме. «Он (рейс «Пхукет – Самара». — НГС.НОВОСТИ) всегда выполняется с посадкой в Новосибирске на дозаправку», — сообщил представитель AZUR Air.


По словам Горбуновой, на борту находились 116 пассажиров и 7 членов экипажа. Сейчас они размещены в терминале «Толмачёво», им предоставлено питание. Из Москвы в ближайшее время будет направлен резервный борт авиакомпании, который доставит пассажиров из Новосибирска в Самару.

Михаил Руднев

Фото azurair.com

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