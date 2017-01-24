Арендаторы земли задолжали мэрии 3 миллиарда

Арендаторы муниципальных земельных участков накопили огромный долг перед мэрией Новосибирска.





Об этом 23 января сообщила инспектор контрольно-счетной палаты Новосибирска Галина Долгова.





Как показала проверка контрольно-счетной палаты, в 2014–2015 годах долги перед городским бюджетом за аренду земли значительно увеличились. Продолжился этот рост и на следующий год.





«На 1 января 2015 года размер задолженности — 2,4 млрд руб., то есть рост на 16,3 %, на 1 января 2016 года — более 2,9 млрд руб., то есть рост на 21,9 % <...> По состоянию на 1 октября 2016 года указанная задолженность составила 3,4 млрд руб. Наибольший объем задолженности <…> сложился по договорам аренды земельных участков, предоставленных для строительства», — рассказала Галина Долгова на заседании комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска.





Инспектор контрольно-счетной палаты отметила, что мэрия Новосибирска не всегда быстро принимает меры, чтобы вернуть себе эти деньги. В частности, работа с должниками застопоривается из-за того, что обязанности между сотрудниками мэрии распределяются неэффективно.





При этом, отмечает Галина Долгова, за последние три месяца 2016 года долг за аренду муниципальной земли несколько сократился и к 1 января 2017 года составлял уже 3 млрд 381 млн руб.





«В 2016 году начислена арендная плата в размере 2,7 млрд руб., поступило [в бюджет Новосибирска] 2,3 млрд руб., т.е. 87,4 % от начисленной [суммы]», — доложила Галина Долгова.





Ранее сообщалось, что с начала января 2017 года мэрия Новосибирска подала в Арбитражный суд иски о банкротстве 6 застройщиков.