Мэрия подала иски на банкротство шести застройщиков


Мэрия подала иски на банкротство шести застройщиков

Городские власти с начала января подали в Арбитражный суд шесть исков о банкротстве застройщиков.


Городские власти намерены банкротить строительные компании, среди которых — ООО «Обь Девелопмент», ООО «Перлит-Инвест», ЗАО «Сибирский региональный рынок "НОВОСИБОПТ"», ООО «Купер», ООО «​Стройконструкция» и ООО НСК «Авантаж», отмечается в документах на сайте суда.


На банкротство всех компаний кроме ООО НСК «Авантаж» мэрия подала 19 января, иск к «Авантаж» сделан 13 января. Сумма заявленных требований пока не указана.


Как пишет РБК, «Обь Девелопмент» начинала строить складской терминал на пр. Энергетиков . Сумма задолженности по иску мэрии — 11,97 млн руб. «Обь Девелопмент» известна также как застройщик жилого комплекса «Рихард» на ул. Зорге в Кировском районе.


«Сибирский региональный рынок "НОВОСИБОПТ"» брал в аренду участок для строительства общественного и торгового комплекса по ул. Большевистской. Комплекс построен не был, долги по аренде составили по иску с учетом пеней 19,6 млн руб., сообщает издание. «​Стройконструкция» должна мэрии за аренду участка по Северному проезду, где так и не была построена производственная база.


Сумма долга по исковому заявлению мэрии — 665 тыс. руб. «Купер» на том же Северном планировал построить автотранспортное предприятие. Сумма долга компании — около 8,9 млн руб., отметило РБК.

Долг строительных компаний перед Новосибирском за аренду земли составляет почти 4 млрд руб., говорил на встрече с журналистами мэр города Анатолий Локоть. По словам главы города, власти разработали некоторые алгоритмы возврата долга, учитывая то, что у застройщиков сейчас может не быть «живых денег».


В частности, долги можно погасить с помощью квартир, постройки социальных объектов и участия в капитальном ремонте.

Ольга Власова
Фото iStock-516886424_nito100 (Essentials/iStock)

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