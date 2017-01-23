​Пешеходная улица Ленина, новосибирский Хатико и другие главные новости

Дайджест главных событий 23 января по версии НГС.







• Темой дня стало заявление мэра Анатолия Локтя по поводу ул. Ленина в центре Новосибирска — ее часть сделают пешеходной на лето.







• Под Новосибирском появился свой Хатико — в Краснообске овчарка уже более суток сидит на одном месте и тревожно смотрит на дорогу, ожидая хозяев. Пса не могу сломить ни холод, ни ветер.







• Главная экономическая новость дня — уход водителей от сотрудничества с Uber. Это произошло после вступления в силу нового закона. Теперь партнеры сервиса сами должны заниматься налоговыми отчислениями в бюджет РФ.







• Происшествием дня стало ДТП с участием 5-летнего мальчика. Малыш перебегал дорогу рядом с «зеброй» и на него наехал Ford. К счастью, мальчик выжил. Но тем не менее он в больнице с серьезными травмами.