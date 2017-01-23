Мужчина лишился внедорожника после встречи с тайными покупателями

Житель Центрального района Новосибирска попался в ловушку сотрудников банка и судебных приставов.





Мужчина взял крупную сумму в кредит в Сбербанке, но после не внес ни копейки — задолженность перед банком выросла до 530 тыс. руб. Суд постановил арестовать авто неплательщика, тогда новосибирец решил избавиться от Mitsubishi Pajero 2006 г.в.







«В банке узнали, что он выставил свой автомобиль на продажу на сайте drom.ru.







Тогда взыскатель, по предварительной договоренности с должностным лицом, созвонился с гражданином К. и представился потенциальным покупателем», — рассказали в УФССП.







Как рассказывают сотрудники ведомства, мужчина был шокирован, что вместо покупателей к нему на встречу пришел пристав с представителем банка.







«Должностным лицом был составлен акт описи и ареста автомобиля, а представитель взыскателя незамедлительно принял транспортное средство на ответственное хранение. Раздосадованный гражданин К. вытащил из машины детское кресло, вызвал такси и отправился домой несолоно хлебавши», — добавили судебные приставы.







По данным сайта drom.ru, сейчас в Новосибирске Mitsubishi Pajero 2006 г.в. можно купить за 675–900 тыс. руб.







На минувших новогодних каникулах судебные приставы не дали вылететь за границу 13 должникам — об ограничении вылета за рубеж они узнали в терминале аэропорта «Толмачёво».