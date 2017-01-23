Суд снял обеспечительные меры с «Сибмоста»

Эти меры были наложены по делу о банкротстве.





Резолютивная часть определения опубликована на сайте Арбитражного суда НСО. Требование «Сибмоста» снять обеспечительные меры удовлетворила судья Татьяна Белкина.





«Заявленные обеспечительные меры являются несоразмерными заявленным требованиям, не обеспечивают баланс интересов сторон. Наличие обеспечительных мер препятствует ведению законной хозяйственной деятельности АО "Сибмост", а также получению должником денежных средств для расчетов с кредиторами, в том числе и с ООО НПО "Мостовик"», — говорится в тексте определения.





Против снятия обеспечительных мер выступили омский «Мостовик» и Сбербанк, зато «Сибмост» поддержал представитель ООО «Горно-Строительная компания». Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске.





Суд наложил обеспечительные меры (право на любые действия) на 2,5 млрд руб. в декабре по требованию «Мостовика». Предприятие мотивировало требование тем, что «Сибмост» «производит отчуждение принадлежащей ему дебиторской задолженности», отмечается на сайте арбитража. Также обеспечительные меры затрагивали 14 госконтрактов «Сибмоста».





НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в 2,5 млрд руб. «Сибмост» оценил свои убытки в связи с проволочками из-за выделения земельных участков для стройки Бугринского моста. Суд поддержал компанию. Однако мэрия Новосибирска и «Управление дорожного строительства» подали апелляцию.







Арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве «Сибмоста» с прошлого года. Общие требования кредиторов «Сибмоста» превышают 800 млн руб.