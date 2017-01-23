По поводу привязанного к кровати в больнице ребенка возбудили уголовное дело

​Новосибирские следователи начали расследовать уголовное дело о жестоком обращении с ребенком в больнице: нянечка ушла домой, привязав руки мальчика к кровати.





Следственные органы СКР по НСО приняли к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.







«По версии следствия, 17 января 2017 года годовалый ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение ГБУЗ НСО ДКГБ № 3. В связи с необходимостью прохождения родителями флюорографии, ребенка на некоторое время было предложено оставить под присмотром нянечки благотворительного фонда, оказывающего в медицинском учреждении услуги по уходу за детьми», — говорит старший помощник руководителя управления Анастасия Кулешова.







Следователи установили, что нянечка покинула рабочее место раньше времени и оставила ребенка без присмотра, предварительно привязав запястья его рук к кровати.







Сейчас уголовное дело передано для дальнейшего расследования следователю СК России по Новосибирской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.







Как ранее рассказывал НГС.НОВОСТИ Александр Дурицкий, 14 января его сына, которому 1 год 7 месяцев, увезли в больницу с диагнозом ОРВИ. Сначала в больницу с сыном легла мама, но ее попросили сделать флюорографию. В больнице остался сам Александр, но его тоже отправили делать эту процедуру. Работники больницы пообещали родителям, что за их сыном присмотрит нянечка из отделения для новорожденных.







Когда Александр вернулся, он заметил на руках сына красные отметины. По словам мужчины, позже главный врач больницы призналась, что ребенка привязывали к кровати лейкопластырем.

