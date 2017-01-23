Часть магистрали в Ленинском районе сужают на 4 метра

24 января в Ленинском районе Новосибирска сужается дорога на ул. 2-я Станционная.







Транспорту будет сложно проехать в районе дома № 2, в 250 м от остановки «Завод металлоконструкций».







«В связи с проведением ООО "Сибстройпроект" аварийных работ по ремонту водопровода проезжая часть будет сужена на четыре метра», — предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Дорогу полностью откроют 2 февраля.







20 января в Заельцовском районе Новосибирска на полтора месяца перекрыли ул. Северная в районе Красного проспекта.

