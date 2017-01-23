Часть магистрали в Ленинском районе сужают на 4 метра

Часть магистрали в Ленинском районе сужают на 4 метра (схема)

24 января в Ленинском районе Новосибирска сужается дорога на ул. 2-я Станционная.


Транспорту будет сложно проехать в районе дома № 2, в 250 м от остановки «Завод металлоконструкций».


«В связи с проведением ООО "Сибстройпроект" аварийных работ по ремонту водопровода проезжая часть будет сужена на четыре метра», — предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Дорогу полностью откроют 2 февраля.


20 января в Заельцовском районе Новосибирска на полтора месяца перекрыли ул. Северная в районе Красного проспекта.

Елена Громкова
Фрагмент справочника 2ГИС

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