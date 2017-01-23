Новосибирцев стали чаще насиловать и реже грабить

​В 2016 году в Новосибирской области снизился общий уровень преступности, при этом выросло число убийств, изнасилований и случаев мошенничества.





Как сообщает Новосибирскстат, в целом за 2016 год полиция зарегистрировала в регионе 45 201 преступление — это на 15,2 % меньше, чем в предыдущем году. Чаще всего уголовники специализировались на кражах (22 003 преступления), однако в сравнении с 2015 годом активность этой категории преступников упала на 16,4 %.





Также в Новосибирской области стало меньше угонов (–28,4 %), разбоев (–28,3 %), вымогательств (–3,8 %) и грабежей (–24,5 %). Кроме того, преступники стали реже причинять тяжкий вред здоровью новосибирцев (–25,2 % случаев по сравнению с 2015 годом).





При этом увеличилось количество изнасилований и покушений на изнасилования (+82,4 %). Участились убийства и покушения на убийства (+10,1 %). Мошенничества продемонстрировали 5%-ный рост, отмечают статистики





За год полиция задержала 19 672 подозреваемых в преступлениях. Как оказалось, у большинства из них нет постоянного источника дохода (12 629 случаев). Также среди пойманных преступников оказалось 2752 женщины, 1401 ребенок, 1361 студент или ученик, говорится в материалах Новосибирскстата.





В числе самых громких убийств ушедшего года — случаи с беременной женщиной в «Снегирях», с 12-летней школьницей в Криводановке и с помощницей депутата Заксобрания, которую муж нашел задушенной.