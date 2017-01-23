Новосибирцев стали чаще насиловать и реже грабить

Новосибирцев стали чаще насиловать и реже грабить

​В 2016 году в Новосибирской области снизился общий уровень преступности, при этом выросло число убийств, изнасилований и случаев мошенничества.


Как сообщает Новосибирскстат, в целом за 2016 год полиция зарегистрировала в регионе 45 201 преступление — это на 15,2 % меньше, чем в предыдущем году. Чаще всего уголовники специализировались на кражах (22 003 преступления), однако в сравнении с 2015 годом активность этой категории преступников упала на 16,4 %.


Также в Новосибирской области стало меньше угонов (–28,4 %), разбоев (–28,3 %), вымогательств (–3,8 %) и грабежей (–24,5 %). Кроме того, преступники стали реже причинять тяжкий вред здоровью новосибирцев (–25,2 % случаев по сравнению с 2015 годом).


При этом увеличилось количество изнасилований и покушений на изнасилования (+82,4 %). Участились убийства и покушения на убийства (+10,1 %). Мошенничества продемонстрировали 5%-ный рост, отмечают статистики


За год полиция задержала 19 672 подозреваемых в преступлениях. Как оказалось, у большинства из них нет постоянного источника дохода (12 629 случаев). Также среди пойманных преступников оказалось 2752 женщины, 1401 ребенок, 1361 студент или ученик, говорится в материалах Новосибирскстата.


В числе самых громких убийств ушедшего года — случаи с беременной женщиной в «Снегирях», с 12-летней школьницей в Криводановке и с помощницей депутата Заксобрания, которую муж нашел задушенной.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

Прочтений: 6641
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено