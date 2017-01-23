Частный дом рядом со стройкой многоэтажки покрылся трещинами

​Инвалид-колясочник, живущий в Заельцовском районе Новосибирска, пожаловался на разрушение своего частного дома из-за стройки по соседству.





«Мужчина 12 лет на инвалидности, колясочник. А обратился в связи с тем, что осталось 5 домов частных на ул. Калинина и строятся [новые] дома. Как они [жители частных домов] говорят, когда там "как будто бы бурав" — у них идет сильная вибрация, шум, разрушения, и говорят, что "дом вниз пошел"», — рассказала уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.







Уполномоченная по правам человека приехала в дом к мужчине 20 января. Хозяин рассказал, что из-за строительства многоэтажки разрушается его частный дом, на стенах, потолке, печи образовались трещины, пол в доме стал под уклоном, из-за чего мужчине трудно передвигаться на кресле-коляске.











Жительница соседнего дома также пожаловалась уполномоченной, что пять частных домов на улице не были расселены, и сейчас они разрушаются из-за стройки. Нина Шалабаева пояснила, что сейчас проводит проверку и направит запросы в соответствующие департаменты мэрии.







По данным справочника 2ГИС, около домов по ул. Калинина строится жилой комплекс «Покровский», который возводит строительно-монтажное управление № 9. В СМУ № 9 корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что все строительные работы велись на площадке по проекту и нормативным требованиям.







«Работы производились в присутствии наших сотрудников, ответственных за безопасное производство работ. И в момент производства работ не наблюдалось каких-либо факторов, которые приводили бы к какому-либо воздействию на его [пожаловавшегося мужчины] сооружение», — сказал представитель СМУ № 9.







Новосибирцы часто жалуются на трещины в домах, например, жители трех домов в Октябрьском районе жаловались на разрушение стен из-за вибрации от сноса соседнего здания.

