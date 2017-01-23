​Новосибирские девушки прошли в премьер-лигу КВН

Новосибирская женская сборная «Я обиделась» прошла в премьер-лигу КВН.





Об этом стало известно 22 января после гала-концерта XXVIII Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2017». Всего в премьер-лигу вошли 24 команды.





Женская сборная «Я обиделась» — молодая команда, которая раньше представляла Бердск в Открытой лиге КВН Новосибирска. Сейчас в ней играют студентки трех новосибирских университетов — НГУ, СибГУТИ и НГПУ. В интервью дневника «КиВиН-2017» девушки признались, что они «впервые на фестивале, ни разу не играли в официальных лигах».









Несмотря на небольшой опыт, выступления девушек высоко оценили в Клубе веселых и находчивых, а также отметили, что они отлично отыгрывают мужские роли.









«Очень хороши! Первые овации. И отыгрывают очень хорошо — а точно ли дебютантки?» — написали в онлайн-трансляции на сайте фестиваля.









Ранее одна из участниц команды — студентка факультета журналистики Екатерина Иванова — завоевала титул «Мисс НГУ».









Тогда на конкурсе четверокурсница поразила зрителей своим чувством юмора и острым языком — девушка рассказала о своем необычном романе: «Он, знаете, такой брутал, немного заросший лесом. Да, ему 55, но ведь и мне не 18. Кстати, мама одобрила. Он ведь и ее бывший тоже». Речь шла об НГУ.

