​Новосибирские девушки прошли в премьер-лигу КВН

Новосибирские девушки прошли в премьер-лигу КВН (видео)

Новосибирская женская сборная «Я обиделась» прошла в премьер-лигу КВН.


Об этом стало известно 22 января после гала-концерта XXVIII Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2017». Всего в премьер-лигу вошли 24 команды.


Женская сборная «Я обиделась» — молодая команда, которая раньше представляла Бердск в Открытой лиге КВН Новосибирска. Сейчас в ней играют студентки трех новосибирских университетов  — НГУ, СибГУТИ и НГПУ. В интервью дневника «КиВиН-2017» девушки признались, что они «впервые на фестивале, ни разу не играли в официальных лигах».



Несмотря на небольшой опыт, выступления девушек высоко оценили в Клубе веселых и находчивых, а также отметили, что они отлично отыгрывают мужские роли.


Новосибирские девушки прошли в премьер-лигу КВН (видео)


«Очень хороши! Первые овации. И отыгрывают очень хорошо — а точно ли дебютантки?» — написали в онлайн-трансляции на сайте фестиваля.


Новосибирские девушки прошли в премьер-лигу КВН (видео)


Ранее одна из участниц команды — студентка факультета журналистики Екатерина Иванова — завоевала титул «Мисс НГУ».


Новосибирские девушки прошли в премьер-лигу КВН (видео)


Тогда на конкурсе четверокурсница поразила зрителей своим чувством юмора и острым языком — девушка рассказала о своем необычном романе: «Он, знаете, такой брутал, немного заросший лесом. Да, ему 55, но ведь и мне не 18. Кстати, мама одобрила. Он ведь и ее бывший тоже». Речь шла об НГУ.

Дарья Януш
Фото Стаса Соколова, скриншоты instagram.com и kvn.ru

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