​В поисках умных школьников новосибирские ученые доехали до Камчатки

Сотрудники НГУ и институтов СО РАН отправились искать будущих студентов по регионам Сибири и Дальнего Востока.







«Население в Новосибирске по сравнению со всей Сибирью и Дальним Востоком все-таки намного меньше. Что касается школьников, если брать призеров регионального этапа, они, конечно, лучше, чем наши середняки. Мы из Новосибирска берем что можем. Плюс из регионов, разумеется, тех лучших, до которых можем добраться», — рассказал заместитель директора Специализированного учебно-научного центра НГУ по новому набору Дмитрий Храмцов.





Он уточнил, что это ежегодное плановое мероприятие. 80 ученых – сотрудников НГУ и институтов СО РАН посетят 17 регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе Камчатку, Сахалин, Якутию и Забайкалье. Там они проведут собеседование с умными старшеклассниками, которые отличились на региональных олимпиадах по профильным направлениям СУНЦ НГУ (математика, физика, химия, биология). Самые талантливые получат приглашение учиться в Академгородке, сообщили в СУНЦ НГУ.





В последние годы высылается в общей сложности около 1700 приглашений. «Поставщики большого количества (умных школьников) традиционно были: Барнаул, Алтайский край, Омск, Кемеровская область, Красноярский край, Иркутская область, — отметил Храмцов. — Студентов из регионов сейчас не меньше 70–75 %».





В июле 2016 года Специализированный учебно-научный центр при НГУ отправил одаренным школьникам 60 кг писем, в которых специалисты центра пригласили учиться в новосибирский Академгородок одаренных подростков из России и ближнего зарубежья.