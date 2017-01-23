Люди в противогазах обклеили бумагой деревья возле улицы Богдана Хмельницкого

На выходных активисты новосибирского движения «Защитим Богданку!» устроили флешмоб против вырубки деревьев на ул. Богдана Хмельницкого.


Люди в противогазах обклеили бумагой деревья возле улицы Богдана Хмельницкого (фото)


«Защитники улицы провели флешмоб в защиту леса, надев противогазы, респираторы и медицинские маски, показав тем самым, что вырубка деревьев лишит их возможности дышать свежим воздухом в районе, где и так работают несколько крупных промышленных мероприятий», — описала участница движения «Защитим Богданку!» Вероника Пимонова.


Люди в противогазах обклеили бумагой деревья возле улицы Богдана Хмельницкого (фото)


В флешмобе, который проходил за участком снесенного клуба «Отдых», поучаствовали около 25 активистов. Они также наклеили на деревья листовки с призывом о помощи и «желанием жить от имени деревьев». Как уточнила участница «Защитим Богданку!», во время акции рядом с участниками флешмоба ездил трактор, который повредил несколько деревьев — и активисты позвонили в полицию.


Люди в противогазах обклеили бумагой деревья возле улицы Богдана Хмельницкого (фото)


«Наглядной ситуацией отношения властей и застройщика к природе и людям послужил трактор, работавший во время флешмоба за территорией стройки, расчищая дорогу для подъезда техники и установки забора, калеча при этом многовековые сосны и ломая ветки. Полиция, пообещав разобраться, на место так и не выехала», — переживают защитники улицы.


Люди в противогазах обклеили бумагой деревья возле улицы Богдана Хмельницкого (фото)


По словам Вероники, в воскресенье участники написали еще и заявление в ГУ МВД, жалуясь на спил деревьев.


Также 8 жителей ул. Богдана Хмельницкого провели в минувшую субботу серию одиночных пикетов, встав по нечетной стороне улицы от универмага «Калининский» до ДК им. Горького. Так они хотели напомнить властям об обещании включить территорию «Красной горки» в перечень объектов культурного наследия, уточнила Вероника Пимонова.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали об официальном разрешении властей на строительство первого дома жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого, датированном 30 декабря 2016 года.

Мария Морсина
Фото Татьяны Черновой

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