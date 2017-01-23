Люди в противогазах обклеили бумагой деревья возле улицы Богдана Хмельницкого

На выходных активисты новосибирского движения «Защитим Богданку!» устроили флешмоб против вырубки деревьев на ул. Богдана Хмельницкого.











«Защитники улицы провели флешмоб в защиту леса, надев противогазы, респираторы и медицинские маски, показав тем самым, что вырубка деревьев лишит их возможности дышать свежим воздухом в районе, где и так работают несколько крупных промышленных мероприятий», — описала участница движения «Защитим Богданку!» Вероника Пимонова.











В флешмобе, который проходил за участком снесенного клуба «Отдых», поучаствовали около 25 активистов. Они также наклеили на деревья листовки с призывом о помощи и «желанием жить от имени деревьев». Как уточнила участница «Защитим Богданку!», во время акции рядом с участниками флешмоба ездил трактор, который повредил несколько деревьев — и активисты позвонили в полицию.











«Наглядной ситуацией отношения властей и застройщика к природе и людям послужил трактор, работавший во время флешмоба за территорией стройки, расчищая дорогу для подъезда техники и установки забора, калеча при этом многовековые сосны и ломая ветки. Полиция, пообещав разобраться, на место так и не выехала», — переживают защитники улицы.











По словам Вероники, в воскресенье участники написали еще и заявление в ГУ МВД, жалуясь на спил деревьев.







Также 8 жителей ул. Богдана Хмельницкого провели в минувшую субботу серию одиночных пикетов, встав по нечетной стороне улицы от универмага «Калининский» до ДК им. Горького. Так они хотели напомнить властям об обещании включить территорию «Красной горки» в перечень объектов культурного наследия, уточнила Вероника Пимонова.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали об официальном разрешении властей на строительство первого дома жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого, датированном 30 декабря 2016 года.