Белые медведи ​Герда и Ростик вырыли себе берлоги в горе снега

Новосибирский зоопарк выложил видео большой уборки вольеров белых медведей: белая медведица Герда и ее сын Ростик, увидев гору снега, начали рыть там берлоги.


Видео Егора Овечкина появилось сегодня, 23 января, в официальной группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». При этом название видео иронично намекает, что медведи роют тоннель метро.



Представители зоопарка пояснили, что во время большой уборки вольера медведи попали в естественную среду обитания, что пробудило в них природные инстинкты. При этом на видео Ростик явно справляется быстрее, чем его грузная мать-медведица.

Анна Наумцева
Видео Егора Овечкина, vk.com/novosibirsk_zoo

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