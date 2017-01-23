Белые медведи ​Герда и Ростик вырыли себе берлоги в горе снега

Новосибирский зоопарк выложил видео большой уборки вольеров белых медведей: белая медведица Герда и ее сын Ростик, увидев гору снега, начали рыть там берлоги.







Видео Егора Овечкина появилось сегодня, 23 января, в официальной группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». При этом название видео иронично намекает, что медведи роют тоннель метро.









Представители зоопарка пояснили, что во время большой уборки вольера медведи попали в естественную среду обитания, что пробудило в них природные инстинкты. При этом на видео Ростик явно справляется быстрее, чем его грузная мать-медведица.