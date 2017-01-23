​Водители уходят из Uber из-за изменений в законах

​С 1 января 2017 года перевозчики, работающие с Uber, должны будут сами оформлять налоговые документы и перечислять в бюджет 18 % НДС — из-за этого водители перестают сотрудничать с сервисом.





С нового года в силу вступил закон, который регулирует налогообложение иностранных интернет-компаний на территории РФ. В конце декабря ФНС опубликовала письмо с разъяснениями в ответ на запрос компании Uber, согласно которому этот НДС за нидерландский сервис теперь обязан оформлять и выплачивать российский перевозчик.







В отличие от конкурентов, российского Яндекс.Такси и израильского Gett, у компании Uber в России нет юридического лица,





при такой схеме налоговыми партнерами Uber становятся перевозчики, объясняет председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. С января каждый индивидуальный предприниматель, который сотрудничал с Uber, должен будет ежемесячно отдавать в бюджет 18 % заработка, а также ежемесячно оформлять и подавать соответствующие декларации. По оценке эксперта, из-за изменений в налогообложении из сервиса в России уже ушли 30 % индивидуальных предпринимателей.







«Мы на рынке отслеживаем, что масса партнеров сейчас расторгают договоры. Потому что дело не только в оплате 18 %, там еще и ведение бухгалтерской отчетности, оплата НДС подразумевает ежемесячную сдачу деклараций.





Это очень сложно для ИП в такси, никто не хочет этим заниматься. Для правильной подачи НДС надо быть профессиональным бухгалтером или иметь такого в штате», — объясняет Зарипова. По ее словам, только за январь 30 % водителей ушли из Uber, сохранив сотрудничество с Gett и Яндекс.Такси.







Связаться с представителями Uber НГС не удалось. По версии Зариповой, нежелание нидерландского перевозчика регистрировать юрлицо в России может быть связано с бизнес-стратегией, которая не предполагает соблюдение российских законов: «Если они зарегистрируют юрлицо, они попадут под российское законодательство, под различные правила, например, под подачу рекламы.





Например, слоган "Uber лучше, чем такси" противоречит российскому закону о рекламе, они не могут писать "лучше" и т.д.»,





— говорит собеседница.







«Вряд ли акционеры Uber захотят допустить уход его с российского рынка. Я думаю, это временный вопрос. Одним из шагов, которые примет Uber будет компенсация 18 % НДС своим партнерам, хотя это не спасает их от того, что нужно будет сдавать декларацию ежемесячно. Второй шаг, конечно, я думаю, Uber зарегистрирует юрлицо», — говорит Зарипова.





О том, что Uber компенсирует перевозчикам затраты на НДС, писали «Известия» со ссылкой на директора компании по коммуникациям в России и СНГ Ирину Гущину.





Ранее НГС сравнивал цены на поездки в Uber с ценами конкурентов.