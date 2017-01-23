​Потерявшаяся овчарка сутки сидит на одном месте и смотрит на дорогу

В Краснообске пес, похожий на восточноевропейскую овчарку, больше суток сидит на одном месте возле чужого дома.











Жители увидели пса утром в воскресенье, 22 января, около 10 часов.







«У нас такая же собака, и началось все с того, что нам с утра начали звонить и спрашивать соседи — не мы ли оставили нашу собаку во дворе. Через какое-то время муж вышел и увидел, что собака сидит. Мы начали за ней наблюдать — она никуда не уходит, сидит на одном и том же месте возле шлагбаума. Она перемещается в радиусе нескольких метров, она сидит и смотрит в одну точку в сторону дороги», — рассказала жительница дома № 106 Жанна Лагунова.







По ее словам, собака — кобель, похожий на восточноевропейскую овчарку, на вид ему не больше года, он достаточно ухоженный, похож на домашнего. Сейчас его подкармливают местные жители.







Когда люди подходят к псу, он начинает волноваться и лаять, но при этом ведет себя не агрессивно. «Несмотря на то, что некоторые родители напуганы, мы как владельцы собаки, и у нас есть еще дети, понимаем, что у нее нет агрессии, у нее просто страх», — отметила Жанна.







Сегодня утром пес по-прежнему сидел на месте. Всех, кто хочет помочь собаке, Жанна попросила обращаться по телефону ее мужа: 8-913-454-35-15.















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