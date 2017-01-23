Новосибирский участник Олимпиады в Сочи открыл онлайн-школу по сноуборду

Новосибирский спортсмен и предприниматель Алексей Соболев открыл первую в России онлайн-школу по сноуборду.





Открылась Sobolev Snowboard School (SSS) 21 января. «Идея сама зародилась в 2013 году, затем в 2015 году начал предварительную подготовку, и плотная подготовка началась в сентябре 2016 года, заняло это полных 5 месяцев ежедневной работы. Отсняли мы весь материал за две недели на курорте "Солнечная долина" под Челябинском. Это не самое сложное было для меня, я ведь катаюсь на сноуборде больше 16 лет. [Потом делали] монтаж, прописывали сценарии, логическую связь между уроками. По итогу получился облачный супертренер, который знает ответы на все вопросы», — рассказал Алексей Соболев.











По его словам, это первая онлайн-школа сноуборда в России. Именно такой формат школы Соболев выбрал для большего охвата аудитории — сейчас SSS работает для жителей России и стран СНГ, в дальнейшем планируется распространение за пределы России.







Всего в школе 51 урок, по времени это около 3,5 часов. Есть три способа обучения: Self-trainer (самостоятельные тренировки), Trainer (самостоятельные тренировки, обратная связь от тренера и вебинары от Алексея Соболева) и Pro-trainer (самостоятельные тренировки, обратная связь от Алексея Соболева и его вебинары). Стоимость курса зависит от уровня подготовки и количества уроков. Например, уроки на курс Self-trainer стоят от 990 до 6900 руб., курс Pro-trainer — до 24 400 руб.











Пользователь, купивший курс, сначала должен посмотреть видео, затем скачать памятку, которая есть в конце урока, после чего отправляться тренироваться на гору.







«При правильном использовании той или иной информации на практике человек может показать сверхъестественный результат. У нас уже, кстати, есть результаты. Уже люди обучаются, скидывают свои видео. Это реально работает после первой тренировки. Нам прислали видео, как катались до того, как купили программу и после просмотра нескольких уроков. И уже прогресс имеется», — рассказал Алексей Соболев.







Сколько сейчас человек обучается в школе и сколько денег ушло на ее создание, Соболев не рассказал, пояснив, что это конфиденциальная информация.











Учиться кататься на сноуборде в Новосибирске еще можно в СДЮШОР по сноуборду, а также во всесезонном горнолыжном и сноуборд-клубе SkiSnowboardClub на специальном тренажере.







В конце прошлого года в Новосибирске открылся роллердром, в котором работает школа катания.







Справка: Алексей Соболев был единственным представителем России в слоупстайле на Олимпиаде в Сочи, он прошел в финал олимпийского турнира, завершив соревнования на 12-м месте. Осенью 2014 года открыл вместе с партнерами в Новосибирске сеть кафе быстрого питания «Братья Грилль», специализирующуюся на жаренном на гриле мясе, сейчас у сети 4 точки.

