Мэр распорядился сделать часть улицы Ленина пешеходной

Мэр распорядился сделать часть улицы Ленина пешеходной

​Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что участок ул. Ленина от пл. Ленина до театра «Красный Факел» станет пешеходным по выходным дням в течение каждого лета.


Такое поручение Локоть сегодня дал своему заместителю Данияру Сафиуллину на расширенном аппаратном совещании в мэрии, где обсуждались планы городских властей на 2017 год.


По словам мэра, ограничение движения на ул. Ленина не повлияет на дорожную ситуацию — в выходные дни автомобильный трафик по этой улице значительно ниже.


Мэр распорядился сделать часть улицы Ленина пешеходной


Мэр распорядился сделать часть улицы Ленина пешеходной


Михаил Руднев
Фото Густаво Зырянова (1,3), Татьяны Фатеевой (2)

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