Мэр распорядился сделать часть улицы Ленина пешеходной

​Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что участок ул. Ленина от пл. Ленина до театра «Красный Факел» станет пешеходным по выходным дням в течение каждого лета.





Такое поручение Локоть сегодня дал своему заместителю Данияру Сафиуллину на расширенном аппаратном совещании в мэрии, где обсуждались планы городских властей на 2017 год.







По словам мэра, ограничение движения на ул. Ленина не повлияет на дорожную ситуацию — в выходные дни автомобильный трафик по этой улице значительно ниже.













