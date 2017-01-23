Кадры городов с огромной высоты принесли новосибирцу медали на мировом конкурсе

Фотограф и руфер из Новосибирска Вадим Махоров получил две медали крупнейшего мирового фотосалона Trierenberg Super Circuit.







Конкурс Trierenberg Super Circuit проходит каждый год на протяжении уже 25 лет. Работы принимают до апреля, а в конце года подводят итоги. Среди задач мероприятия, как сказано на его сайте, — «выявить международный эталон совершенной фотографии».







«Мне и Виталию Раскалову (тоже фотографу-руферу и другу Махорова) написали организаторы. У них появилась новая номинация «С высоты». Одна моя фотография — кадр с вершины Кельнского собора — получила "бронзу". А серия снимков российской промышленности получила "золото"», — рассказал Вадим Махоров.











По словам фотографа, награды пришли ему вчера, 22 января, по почте. «Я боялся, что они не дойдут из Австрии, но наконец-то они у меня. Смотрю сегодня в почтовый ящик, а там две медали — золотая и бронзовая», — говорит Махоров.











Среди номинаций Trierenberg Super Circuit, который позиционируется как крупнейший фотосалон в мире, — Nature, Experimental, Phototravel, Landscape, Nude и др. Победителей выбирает жюри из разных стран. Гран-при конкурса — 5 тыс. евро, победители в каждой номинации получают медали.





Вадим Махоров — не единственный русский фотограф, удостоенный награды фотосалона. Среди награжденных золотой медалью в разные годы были, например, Олег Семенец из Благовещенска и Сергей Анисимов из Салехарда.







В конце прошлого года Махоров снял 4-минутное видео о годе работы Новосибирской ГЭС.