Власти НСО покупают стенд с белыми кожаными диванами для презентации региона в Сочи

Минэкономразвития Новосибирской области заказало выставочный стенд за 3 млн руб. для поездки на Российский инвестиционный форум «Сочи-2017», который пройдет в конце февраля.





Через электронный аукцион ищут компанию, которая сделает выставочный стенд для участия региона в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». Это мероприятие пройдет в главном медиацентре Олимпийского парка 27 и 28 февраля.





Как поясняет заказчик, стенд должен быть условно разбит на 4 зоны. В одной из них — демонстрационной зоне — должны располагаться информационная стойка, барные стулья, складные буклетницы, видеостена из жидкокристаллических панелей, сенсорный экран. Украшать демонстрационную зону должны фикусы в горшках и цветочная композиция.





В открытой переговорной зоне заказчик планирует разместить не меньше 2 журнальных столиков со стеклянными столешницами, как минимум 4 дивана из искусственной кожи, выставочную тумбу и настольные композиции из цветов.







В полузакрытой переговорной зоне планируется установить торшер, белый стол и не менее 4 кресел из белой искусственной кожи.





Также заказчику нужна подсобка с 2 стеллажами, холодильником, кулером, вешалками, кофемашиной и электрическим чайником. Кроме того, в подсобке должны быть пластиковые чашки, одноразовые палочки для размешивания напитков, 400 пакетиков чая, 2 кг сахара, 2 кг зернового кофе и не менее 2 кг печенья.





Стенд должен быть оборудован прожекторами, декоративными светильниками и светодиодными лентами. Площадь экспозиции должна составлять не меньше 49 кв. м.







В документах сообщается, что победитель аукциона обязан не только смонтировать стенд и подключить его к электричеству, но и следить за его работой, в том числе делать уборку и показывать видеоролики. Кроме того, после форума исполнитель должен убрать этот стенд и вывезти за собою мусор.







Заявки на участие в аукционе власти принимают до 31 января, а определить победителя планируют 3 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн руб.





Оплатить покупку заказчик намерен из бюджета Новосибирской области, говорится в документах закупки.







Инвестиционный форум в Сочи — это традиционная площадка, на которой российские регионы представляют свой инвестиционный и экономический потенциал. Форум проводится при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. Например, в 2016 году НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что специально для инвестиционного форума в Сочи компания Ammonite Studio сняла видеоролик о красоте Новосибирской области и ее привлекательности для активного отдыха. А пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала, что на этом форуме власти региона договорились «о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве» с правительством Свердловской области.