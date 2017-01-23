Школьница потерялась во время прогулки по зимнему лесу

​​В парке «Бугринская роща» во время прогулки потерялась девочка-подросток, к поискам привлекли спасателей.





«Заявка о потерявшейся 13-летней девочке проходила 22 января через [единую диспетчерскую службу] 051, через 15 минут девочку нашел отец», — сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе ГО и ЧС Кировского района.







Начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин рассказал, что родители ребенка обращались за помощью в поисках ребенка к спасателям.







«Для организации поисков на место выдвинулись два экипажа спасателей, но заявку отменили в пути следования», — пояснил Дмитрий Фокин.







В Новосибирске волонтеры и полиция нередко ищут потерявшихся детей. В ноябре оперативники занимались поисками 15-летней Вероники Райхерт, однако школьница сама вышла на связь.