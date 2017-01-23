​Школьников эвакуировали из-за распыленного газового баллончика

Школьников эвакуировали из-за распыленного газового баллончика

Утром 23 января в Советском районе Новосибирска в школе № 179 распылили газовый баллончик, из-за которого школьников вывели на улицу.


Администрация школы самостоятельно эвакуировала детей и позвонила в полицию в 9:25.


Во время обхода территории внутри школы охранник почувствовал запах, похожий на тот, что появляется от газового баллончика, у него также защипало глаза, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


На место приехали полицейские, участковый, инспектор по делам несовершеннолетних. Они осмотрели школу, проветрили кабинеты — провели на месте полчаса, после этого учебный процесс продолжился. Сейчас сотрудники ПДН выясняют, что произошло в школе и кто мог распылить газ.


В школе № 179 корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что дети, которых было более 700 человек, провели на улице около 15 минут.

Елена Громкова
Фото thinkstockphotos.com

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