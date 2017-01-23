​Министр труда предсказал ежегодное падение пенсий

Реальные пенсии в течение ближайших трех лет будут ежегодно снижаться на 0,5 %.







Об этом заявил министр труда и соцразвития Максим Топилин.







«Реальная пенсия будет, может, на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только неработающим», — передает слова Топилина ТАСС. Он уточнил, что в России зарегистрировано 30 млн неработающих пенсионеров и 10 млн работающих.







Как пояснили в пресс-службе отделения ПФР по Новосибирской области, сейчас средний размер страховой пенсии по старости в регионе составляет 12 790 руб.





В прошлом году, напоминает «Российская газета», вторую индексацию пенсий заменили на выплату в размере 5 тыс. руб., которая полагается всем пенсионерам, проживающим в РФ. В том числе и работающим.







В этом году индексацию по уровню инфляции восстановили, но проиндексированную пенсию получат только неработающие пенсионеры. По информации Минтруда, те, кто работает сейчас, получат пенсию в повышенном размере при прекращении работы — такой порядок был введен в прошлом году.







По информации Минтруда, 1 февраля 2017 года страховые пенсии проиндексируют на 5,4 %. С 1 апреля размер страховых пенсий дополнительно скорректируют, в целом за 2017 год пенсии вырастут на 5,8 %.