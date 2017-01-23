Банк «Открытие» банкротит крупную монтажно-строительную компанию из Новосибирска

​Арбитраж НСО принял к производству иск банка «Финансовая Корпорация Открытие» к новосибирской компании «Электрон».





Информация о принятии к производству иска, где ответчиком указано ОАО производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон», появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.







В определении суда уточняется, что банк «Финансовая корпорация Открытие» подал заявление о признании банкротом «Электрона» в связи с просроченной кредиторской задолженностью компании в размере 8 млн 349 тыс. руб. Дополнительной информации по делу на сайте арбитража пока нет.







По информации «СПАРК-Интерфакс», выручка ОАО «Электрон» в 2015-м составила 2 916,96 млн руб, чистая прибыль — 21,74 млн руб. В 2014 году чистая прибыль компании достигала 50,15 млн руб., а выручка — почти 1 343,64 млн руб.







Судья Ольга Надеждина назначила заседание по делу на 16 февраля, конкурсным управляющим «Электрона» предлагается назначить члена ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Василия Яковлева.







По информации на сайте компании, «Электрон» был образован в 1957 году для выполнения строительных и электромонтажных работ на объектах Министерства среднего машиностроения (сейчас — «Госкорпорация по атомной энергии «Росатом»).





Предприятие объединяет 12 дочерних обществ. С участием предприятия «Электрон» построены, в том числе, Уральский электрохимический комбинат, Сибирский химический комбинат и его первая промышленная атомная электростанция в Северске, Томский нефтехимический комбинат, Ангарский нефтехимический комбинат, Красноярская ТЭЦ-2 и Иркутская ТЭЦ-10, Ленинградская и Игналинская атомные электростанции, а также Тяньваньская АЭС (Китай) и АЭС «Куданкулам» (Индия).





Как пишет Ksonline, дело о банкротстве «Электрона» связано с проблемами монтажной компании ООО «МСУ № 78» — дочернего предприятия холдинга. «МСУ № 78» взяло кредит на 79 млн руб. у банка «Акцепт» под поручительство головной компании, но из-за проблем с оплатой работ в НГУ имущество было арестовано, и часть работ на «Электроне» остановилась.





НГС.НОВОСТИ попытались связаться с гендиректором «Электрона» Татьяной Молчановой, чтобы подтвердить информацию, однако она не была доступна.







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, что арбитраж ввел процедуру наблюдения в крупном новосибирском сельхозмашиностроительном холдинге — компании «Сибирский агропромышленный дом».