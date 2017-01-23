На Новосибирск обрушатся снегопад и сильный ветер перед похолоданием

Синоптики предупредили новосибирцев о неблагоприятных погодных условиях — снеге, гололедице и порывах ветра до 20 м/с.







Осадки начнутся в городе и окрестностях уже сегодня. «Мы ждем влияния на погоду атмосферных фронтов в виде фронтов окклюзии на фоне пониженного атмосферного давления и повышенного барического градиента в атмосфере. Поэтому возможно усиление ветра до 14–20 м/с в ближайшие трое суток, снегопада от слабых до умеренных», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, температура в ночные часы ожидается около –10…–15 градусов, а 25 и 26 января возможно понижение до –25 градусов. Днем будет тепло до – 3…–5 градусов. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица, ухудшение видимости до 1–2 км, предупредили в Гидрометцентре.







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