На Новосибирск обрушатся снегопад и сильный ветер перед похолоданием

На Новосибирск обрушатся снегопад и сильный ветер перед похолоданием

Синоптики предупредили новосибирцев о неблагоприятных погодных условиях — снеге, гололедице и порывах ветра до 20 м/с.


Осадки начнутся в городе и окрестностях уже сегодня. «Мы ждем влияния на погоду атмосферных фронтов в виде фронтов окклюзии на фоне пониженного атмосферного давления и повышенного барического градиента в атмосфере. Поэтому возможно усиление ветра до 14–20 м/с в ближайшие трое суток, снегопада от слабых до умеренных», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, температура в ночные часы ожидается около –10…–15 градусов, а 25 и 26 января возможно понижение до –25 градусов. Днем будет тепло до – 3…–5 градусов. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица, ухудшение видимости до 1–2 км, предупредили в Гидрометцентре.


О том, как пережить метель на трассе, НГС.НОВОСТИ рассказали специалисты по выживанию.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

Прочтений: 21412
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено