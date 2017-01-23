Маршрутка вытолкнула подрезавшую ее «Тойоту» на встречную полосу

Маршрутка вытолкнула подрезавшую ее «Тойоту» на встречную полосу (видео)

Вечером 22 января водитель маршрутки врезался в «Тойоту Камри», пытавшуюся развернуться на Вокзальной магистрали в Новосибирске.


Авария произошла в 20:55 на Вокзальной магистрали, недалеко от остановки «Центр». «Маршрутка № 51 двигалась со стороны пл. Ленина в сторону ул. Советская по среднему ряду. Toyota Camry перестраивалась в левый ряд для разворота. Водитель маршрутки, увидев, что перед ним перестраивается "Тойота", применил экстренное торможение, но остановиться не успел», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Маршрутка вытолкнула подрезавшую ее «Тойоту» на встречную полосу (видео)


Маршрутка вытолкнула подрезавшую ее «Тойоту» на встречную полосу (видео)


Маршрутка ударила «Камри» в заднюю левую часть, отчего иномарка выехала на встречную полосу. По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал.



При этом пользователи соцсетей пишут, что на этом участке Вокзальной магистрали поворот налево запрещен, а разрешен поворот только для встречного потока — тех, кто едет в сторону Красного проспекта. Слова пользователей подтверждаются изображением разметки на панораме Google Карт.


ДТП с маршрутками в Новосибирске происходят часто. Например, 20 января на Бердском шоссе «Тойота» врезалась в маршрутку, после чего иномарку отбросило на столб.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus
Видео с веб-камеры «Сибирские сети», cam.211.ru

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