​НОВАТ убирает с большой сцены популярную оперу

НОВАТ убирает с большой сцены популярную оперу (фото)

1 февраля на большой сцене Новосибирского оперного театра (НОВАТ) в последний раз покажут оперу Джузеппе Верди «Отелло».


Эта опера считается одним из лучших творений итальянского композитора. «Потом оперу будут показывать в концертном зале. Его откроют в обозримом будущем», — сообщили в НОВАТе, не уточнив точных сроков возвращения оперы в репертуар.


НОВАТ убирает с большой сцены популярную оперу (фото)


Постановка в НОВАТе была решена в стиле минимализма — без грима для артистов и без помпезных декораций.


1 февраля партию Отелло впервые на сцене новосибирского театра оперы и балета исполнит всемирно известный тенор Михаил Агафонов, выступавший на лучших оперных сценах мира. В партии Дездемоны — Ирина Новикова, Яго — Павел Янковский. В роли Кассио дебютирует молодой солист театра Тимофей Дубовицкий. Впервые за дирижерским пультом новосибирского «Отелло» будет Дмитрий Юровский, рассказали в театре.


Сейчас на сайте НОВАТа можно купить билеты на «Отелло» от 400 руб. до 2,5 тыс. руб.


На прошлой неделе директор театра Владимир Кехман говорил о том, что в новом сезоне один из самых любимых балетов новосибирцев — «Щелкунчик» — ждет обновление.   

Анна Наумцева
Фото Виктора Дмитриева (1), предоставлено пресс-службой НОВАТа (2)

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