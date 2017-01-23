Пятилетний мальчик перебегал дорогу рядом с «зеброй» и угодил под «Форд»

​Вечером 22 января 5-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса «Форда» в Заельцовском районе Новосибирска.


Место ДТП на Кропоткина
Место ДТП на Кропоткина


«Мальчик пяти лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица, тупой травмой живота госпитализирован», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


ДТП произошло в 17:40 возле дома № 120 на ул. Кропоткина. Как пояснили в Госавтоинспекции, 42-летний мужчина за рулем «Форда Фиесты» ехал со стороны Красного проспекта к ул. Ипподромской и сбил ребенка, который вышел на дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.


По словам самого водителя, мальчик выбежал из-за сугроба, и хотя машина ехала со скоростью 20–25 км/ч, избежать аварии не удалось. 


В ГИБДД отметили, что также за минувшее воскресенье в авариях пострадали еще два ребенка. В 15:20 9-летний мальчик попал под колеса «Хендэ Солярис» возле дома № 44 на ул. Ипподромской. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП школьника увезли в больницу с ушибами лица и сломанными передними зубами.


Пятилетний мальчик перебегал дорогу рядом с «зеброй» и угодил под «Форд»


Еще в одном ДТП пострадала 14-летняя девочка. Эта авария случилась в 19:00 возле дома № 4 на ул. Варшавской. Как рассказали в Госавтоинспекции, 21-летний водитель «Субару Легаси», ехавший со стороны ул. Софийской к ул. Молодости, столкнулся со встречным ВАЗ-2105.


Как пояснил водитель «Субару», он ехал по извилистой дороге со скоростью примерно 35 км/ч, когда машину занесло и отбросило на встречные «Жигули».


14-летняя пассажирка ВАЗа попала в больницу с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Больше в аварии никто не пострадал, уточнили в группе пропаганды.


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как водитель «Жигулей» сбил выскочившего на дорогу 11-летнего мальчика на ул. Героев Революции и сам увез его в поликлинику

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска

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