​Выпускники новосибирских вузов рассказали, за какую зарплату готовы выйти на работу

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал 28 тыс. резюме начинающих специалистов из Новосибирска и увидел, что большинство из них хотят работать в продажах.







Эту сферу выбрали 33 % опрошенных, еще 22 % готовы работать административным персоналом, 20 % — в IT, 17 % — в консультировании и 15 % видят себя служащими банка.







«Думаю, многие из нас слышали миф про то, что студенты еще не умеют работать, а уже требуют топовые зарплаты.





Оказалось, что это не так: половина (50 %) будущих профессионалов согласятся работать за 15–25 тыс. руб., 24 % молодых соискателей хотят зарабатывать 25–30 тыс. руб., а 3 % выпускников готовы набираться опыта за зарплату до 10 тыс. руб.





Среднее вознаграждение, которое они называют в резюме, составляет 20 тыс. руб.», — комментирует ситуацию Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири.







Что касается самой возможности для трудоустройства, то ситуация для начинающих специалистов сегодня на рынке не самая простая: конкурс на одно предложение составляет 14 резюме на место.





Во многом эта ситуация вызвана тем, что при большом выборе кандидатов работодатели явно отдают предпочтение более опытным специалистам. Хотя, как отмечает Елана Таращук, список интересов вчерашних студентов полностью совпадает с тем, где работодатели готовы видеть сотрудников без опыта работы.

