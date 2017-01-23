​Нападающий «Сибири» отличился голом на Матче звезд КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Максим Шалунов забил гол во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.







Шалунов отличился во время заключительного матча, который проходил между командами-победителями Восточной и Западной конференций лиги: дивизионом Чернышева и дивизионом Тарасова.







По правилам турнира, который в этом сезоне прошел в Уфе, матч длился два периода по 10 минут.







Играя за дивизион Чернышева, Шалунов смог открыть счет на 7-й минуте матча, после — на 17-й минуте — он отличился результативной передачей. В итоге его команда победила со счетом 3:2.











О том, что Шалунов будет участвовать в Матче звезд, стало известно в декабре 2016 года. За его поездку проголосовали болельщики.

