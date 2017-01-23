​Скорость потока на Богдана Хмельницкого упала до 7 км/ч

Утром 23 января уровень пробок в Новосибирске был 6 баллов.


Почти на 6 км после 8 часов утра растянулись заторы на ул. Богдана Хмельницкого, скорость потока на некоторых участках упала до 7 км/ч.


Скорость потока на Богдана Хмельницкого упала до 7 км/ч (схема)


Сложная пробка здесь начала формироваться еще в 6:32. «Неожиданно плотное движение сейчас на Богдана Хмельницкого. Загруженность магистрали в центр — 4 балла, что на 3 балла выше обычного», — отметил сервис Яндекс.Пробки в это время. После 7 часов утра пробка составляла 3,5 км.


Также после 8 часов утра затрудненным было движение по ул. Объединения, здесь пробка в сторону ул. Фадеева растянулась на 2 км.


Длинная пробка длиной 7 км протянулась по Большевистской в сторону центра между Коммунальным и Бугринским мостом.


Скорость потока на Богдана Хмельницкого упала до 7 км/ч (схема)


Трудности из-за ДТП возникли на перекрестке в районе станции метро «Золотая Нива», а также пл. Энергетиков.


Скорость потока на Богдана Хмельницкого упала до 7 км/ч (схема)


Елена Громкова
Скрин yandex.ru/maps

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