​Скорость потока на Богдана Хмельницкого упала до 7 км/ч

Утром 23 января уровень пробок в Новосибирске был 6 баллов.







Почти на 6 км после 8 часов утра растянулись заторы на ул. Богдана Хмельницкого, скорость потока на некоторых участках упала до 7 км/ч.











Сложная пробка здесь начала формироваться еще в 6:32. «Неожиданно плотное движение сейчас на Богдана Хмельницкого. Загруженность магистрали в центр — 4 балла, что на 3 балла выше обычного», — отметил сервис Яндекс.Пробки в это время. После 7 часов утра пробка составляла 3,5 км.







Также после 8 часов утра затрудненным было движение по ул. Объединения, здесь пробка в сторону ул. Фадеева растянулась на 2 км.







Длинная пробка длиной 7 км протянулась по Большевистской в сторону центра между Коммунальным и Бугринским мостом.











Трудности из-за ДТП возникли на перекрестке в районе станции метро «Золотая Нива», а также пл. Энергетиков.









